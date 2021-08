per Mail teilen

"Kunst ist etwas, das lässt dich nicht in Ruhe. Kunst kommt immer wieder zurück, bis du gesättigt bist."

Drago ist Künstler und sucht auf der Disney-Ausstellung des Landesmuseums Mainz nach Inspiration für ein neues Projekt. Er hat selbst auch schon Trickfilme und Cartoons gemacht. Unter anderem für Warner Bros in Deutschland.

"Ich hätte also auch einer der Menschen in dieser Ausstellung sein können, wie Walt Disney."

Bei Disney in L. A. wollte er schon vor einigen Jahren arbeiten, aber damals wurde die 2D-Abteilung dort gerade geschlossen. Und auch Drago möchte sich verändern: "Ich habe sehr viel gezeichnet, aber Zeichnungen erfreuen einen nur bis zu einem gewissen Alter. Jetzt möchte ich etwas mit mehr Dimensionen machen, etwas Interaktives. Deshalb interessiere ich mich für Figuren, weil die echte Begeisterung bei Menschen wecken können."

Drago kam aus Bulgarien nach Deutschland, weil er ein neues Leben sucht. "In einem Land, wo KUNST Leute anzieht und nicht nur nackte Frauen und Striptease. Da, wo ich herkomme, dreht sich leider viel zu viel nur darum. Und das ist nicht die Gesellschaft, in der ich Leben will."