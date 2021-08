„Alles was nach Hessen geht, muss nicht sein.“

Carlo ist gebürtiger Mainzer und fährt seit 20 Jahren im öffentlichen Nahverkehr Bus. Eigentlich gibt es für ihn keine Lieblingslinie, aber die Linien 6 und die 9, die nach Hessen führen, sind nicht so sein Fall. „Ich persönlich mag sie überhaupt nicht, aber es ist mein Job. Wenn ich sie habe, versuche ich das Beste draus zu machen.“ Carlo ist immer lustig und freundlich bei der Arbeit. Seine Stimmung steckt auch die Fahrgäste an.

„Es ist schon mal jemand eingestiegen, hat sich riesig gefreut und mir ein Küsschen auf die Wange gegeben. Das fand ich toll.“

In Braunschweig, Salzgitter und Wiesbaden war Carlo schon als Busfahrer tätig, aber in keiner Stadt ist es so schön zu arbeiten wie in Mainz. Dort ist es für ihn wie Urlaub. „Die Mainzer sind immer lustig und gut drauf. In Niedersachsen gehen die Leute zum Lachen in den Keller, die haben keinen Humor.“ Bis zu seiner Rente in ein paar Jahren wird er noch Bus fahren. Denn hier fühlt er sich wohl und hier ist seine Heimat.