„Hier auf dem Dorf kann ich genauso leben, wie ich will.“

Vor einem Jahr hat Tanja (40) den Job als Erzieherin an den Nagel gehängt und in der Dorfmitte von Flonheim (Rheinhessen) ihr eigenes Tattoo-Studio eröffnet. Seither geht sie gerne zur Arbeit und ihre drei Kinder sind sehr stolz auf die mutige Mama.

„‚Lebe deinen Traum‘ steht auf jeder Kaffeetasse! Für mich ist das kein platter Spruch, denn ich weiß, wie es ist, wenn man es nicht tut. Ich bin morgens nicht aus dem Bett gekommen. Ich wusste, ich drehe mich im Kreis und in mir steckt was ganz Anderes.“ Schon als kleines Mädchen wollte Tanja etwas mit Kunst machen. Doch erst ein schicksalhafter Abend mit einer Freundin bringt den Stein ins Rollen. Aus einem Weinabend wird Wirklichkeit: Tanja kündigt ihren Job, lernt tätowieren und macht sich selbständig. „Ich liebe meinen Beruf, weil Tätowieren die perfekte Kombination aus Kreativität und Handwerk ist. Für mich ist es auch immer Kopf- und Herzwerk. Ich mag es sehr, jeden Tag aufs Neue, spannende Menschen kennenzulernen und ihre Geschichten zu hören, das Leben in mir aufzusaugen und all den schönen und traurigen Momenten Raum zu geben.“

Am Anfang gab es schon Vorbehalte unter den Dorfbewohnern. „Vielleicht hatten sie auch Angst, das furchteinflößende Totenköpfe die großen Schaufenster zieren und sich düstere Gestalten vor dem Laden rumdrücken würden.“ Als dann alles eingerichtet war, bekommt Tanja viele positive Rückmeldungen. „Viele sagen, dass es bei mir eher so aussieht, wie bei einer Floristin.“ Das hat auch mit ihren Motiven zu tun. Tanja liebt die Hügel Rheinhessens und sammelt in den Weinbergen rund ums Dorf gerne Blätter und Grashalme – die Motive für ihre Natur-Tattoos. Mittlerweile hat sie immer mehr Kundinnen und Kunden im Dorf. „Das freut mich dann immer ganz besonders. Denn hinter fast jedem Tattoo-Motiv steckt eine Geschichte und ich habe so die Möglichkeit, die Menschen von einer anderen, sehr persönlichen Seite kennenzulernen.

Die Natur war auch einer der Gründe, warum sie vor 14 Jahren mit ihrem Mann aus der engen Stadt aufs Land gezogen ist. „Ich hatte erst so meine Bedenken, auf ein Dorf zu ziehen. Immerhin habe ich ja die ersten 25 Jahre meines Lebens mitten in der Stadt gelebt. Aber als ich dann das erste Mal schwanger war, wusste ich, ich muss raus aus der Stadt. Wir dachten, Flonheim sei ein schöner Ort für Kinder, um aufzuwachsen. Am Anfang kannte ich noch niemanden und vor allem den ersten Winter hier fand ich irgendwie trostlos. Bis ein Nachbar bei uns klingelte und fragte, ob wir unsere Schlitten an seinen Traktor hängen und durch die Felder düsen wollen. Ab da liebte ich es. Zu unseren Dorfnachbarn habe ich ein viel engeres Verhältnis, als ich es in der Stadt hatte. Es kostet deshalb viel weniger Überwindung, mal um Unterstützung zu bitten oder selbst seine Hilfe anzubieten.“