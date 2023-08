„Am Anfang wusste ich nicht, was ein Follower ist.“ (Alojz, 77, Street-Style Model aus Mainz)

Alojz ist seit über fünf Jahren ein Social Media Star. Er modelt im Street-Style Look vor der Kamera seines Enkels Jannik. Im Internet sind Alojz und Jannik inzwischen berühmt mit über 1,6 Millionen Abonnenten auf Instagram und mit 4,4 Millionen auf TikTok. Das Markenzeichen des 77-Jährigen sind Sneaker, Kapuzenpullis, weite Hosen und trendige Mützen – gerne in auffälligen Farben und Schnitten.

Ursprünglich hat alles mal aus einem Spaß heraus begonnen

Alles fing damit an, dass Fotograf Jannik vor fünf Jahren zum Spaß seinem Opa die eigenen Klamotten zum Anprobieren gab. Nachdem er Bilder davon auf seinem Instagram Kanal veröffentlicht hat, ging Opa Alojz viral. Die Fashion-Gemeinde feiert die Bilder von Alojz, der im Netz nur „Gramps“ genannt wird.

Das Klamottenaussuchen überlässt Alojz allerdings meistens seinem Enkel. „Die Grundidee kommt meistens von mir. Und dann, in Absprache mit Opa, suchen wir das perfekte Outfit“, erzählt Jannik. Die beiden Mode-Influencer sind inzwischen ein eingespieltes Team.

Langweilig wird es mit den beiden nicht. Opa und Enkel gehen dieses Jahr ein neues Projekt an. Der 26-jährige Jannik hat sein eigenes Modelabel gegründet. Dabei legt er auf die Produktion in Europa Wert und besichtigt mit Opa und Oma eine Textilfabrik in Porto. „Mir war schon bewusst, dass es viel zu entscheiden gibt. Wenn man sich eine Jacke im Laden kauft, denkt man sich ja entweder: Sieht gut aus oder sieht nicht gut aus. Aber dieser ganze Prozess, der im Hintergrund abläuft, das ist schon heftig“, erzählt Jannik. Bei dem Projekt „eigenes Modelabel“ unterstützt Opa Alojz seinen Enkel und steht als Model jetzt auch in Janniks eigenen Designs vor der Kamera.