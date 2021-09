Wieder in Clubs feiern darf in Mainz, wer die 2G plus Regel erfüllt: Geimpft, genesen und maximal 25 Getestete.

Der Rock-Club Caveau ist Kerstin Schneiders absoluter Lieblingsclub in Mainz. Beim Anstehen in der langen Schlange steigt bei ihr die Nervosität: „Ich hab sehr Bock, aber es ist auch komisch. Man hat die Pandemie noch bisschen im Hinterkopf.“

Wild und ausgelassen tanzen – ohne Maske und Abstand. Das ging in Mainz ganze 18 Monate lang nicht, wegen der Pandemie. Aber jetzt haben viele Clubs die große Wiedereröffnung gefeiert – auch der Rock-Club Caveau.

„Wie tanzt man eigentlich nochmal?“

fragt Janina, Bürokauffrau aus Ingelheim. „Einfach mit Fremden tanzen, von hinten angerempelt zu werden, das habe ich schon irgendwo vermisst – ist wieder ein richtiges Feierfeeling.“ Für Christian ist das Caveau ein zweites Wohnzimmer. Seit er 18 ist, verbringt er fast jedes Wochenende dort. Deswegen ist die Wiedereröffnung für ihn besonders emotional: „Ich kann es fast nicht in Worte fassen. Endlich mal wieder die alten Bekannten treffen. Das ist eine sehr familiäre Atmosphäre.“

Circa 200 Menschen feiern in dieser Nacht im Caveau – genau so viele wie vor der Corona-Pandemie. Dies ist nur möglich durch die sogenannte 2G plus- Regel, die in Rheinland-Pfalz seit dem 12. September gilt. Das heißt, jeder der geimpft ist und jeder der genesen ist, kann rein und ein bestimmter Anteil mit tagesaktuellem Test. In Mainz sind das maximal 25 Menschen, da hier im Moment die Corona-Warnstufe 1 gilt.

Sebastian wurde als Heilerziehungspfleger schon früh geimpft – und macht sich deswegen auch in einem vollen Club keine Sorgen um seine Gesundheit. Im Gegenteil: Seit Wochen schon hat er sich auf diesen Abend gefreut: