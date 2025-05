Als die Anfrage kam, habe ich schon gedacht: Oh, was heißt das denn jetzt? Was muss ich jetzt tun, gibt es besondere Herausforderungen? Und dann habe ich mich entschieden, gar nichts Besonderes zu tun und die Jugendlichen erst mal kennenzulernen. Die Persönlichkeiten machen so viel aus, egal, welche Gruppe es ist.