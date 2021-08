„In der Beratung kann man auch über Probleme sprechen und dann klappt das auch mit der Liebe.“

Sarah und Jan haben beide Trisomie 21 und sind seit drei Jahren ein Paar. Kennengelernt haben sie sich in der Schule. Wie wohl in jeder jungen Beziehung haben auch sie viele Fragen rund um das Thema Liebe. Da hilft ihnen die „Liebelle“, eine Beratungsstelle für Menschen mit Lernschwierigkeiten zum Thema Liebe, Sexualität und Partnerschaft in Mainz. Hier stehen Mitarbeiter*innen, wie Lennart, zur Verfügung, die versuchen, alle möglichen Fragen zu beantworten. In den Gesprächen geht es oft um grundsätzliche Dinge, zum Beispiel wie man eine Beziehung überhaupt gestalten kann: Wie man Verabredungen organisieren oder was man eigentlich zusammen so machen kann.

„Weitere Fragen beziehen sich auch auf den Körper und die Sexualität“, sagt Lennart. Körperaufklärung sei ein großes Thema: „Was für Möglichkeiten habe ich, meine Sexualität auszuleben? Es geht ganz oft um Basisinformationen.“

Liebelle hilft auch beim Planen der Dates

Sarah ist 23 Jahre alt und wohnt bei ihren Eltern, Jan ist 26 und wohnt allein. Für Dates muss sie deshalb mit Bus und Bahn in einen anderen Ort fahren – die Dates werden deshalb auch mit Lennart geplant.

Seit 2015 haben Lennart und das sexualpädagogische Team der „Liebelle“ mehr als 200 Menschen mit Lernschwierigkeiten beraten – und auch ihre Angehörigen.

Das große Ziel – Heiraten

„Was uns besonders macht, ist, dass wir einen unbefangenen Umgang mit einem alltäglichen Thema haben, das häufig sehr emotional aufgeladen ist. Für uns ist es wichtig, dass die Menschen, die sonst auch in einem relativ fremdbestimmten Alltag leben, die Möglichkeit haben, für ihre intimen Themen, Unterstützung zu bekommen.“

Sarah und Jan reden viel über ihre Wünsche in der Beziehung und sind bestens vorbereitet für das Leben in einer Partnerschaft. „Meine Pläne für die Zukunft: Ich will Sarah heiraten. Das hat aber noch Zeit.“