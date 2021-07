per Mail teilen

Das haben meine Kumpels alle gesagt: ‚Also, wenn du einen Antrag machst, das muss was Besonderes sein.“ Und etwas Besonderes, das ist der Antrag von Jens wirklich geworden. Landwirtschaft ist sein Hobby. Deshalb lag es für ihn nahe, seine Botschaft für seine Freundin Sabrina mit dem Traktor in die Wiese zu mähen. „Ich dachte, das würde sich anbieten. Da habe ich mir Gedanken gemacht, geht das überhaupt bei uns hier in der Gegend, mit den Hügeln.“

Es ist die steile Wiese über dem Ort Gerbach, auf der Jens seinen Plan in die Tat umsetzen will. Mit dem Fernglas macht er sich vom gegenüberliegenden Hang ein Bild von der Lage, merkt sich Punkte, die er abfahren muss, um die Buchstaben richtig hinzubekommen. „Ich habe mich schon ein bisschen gewundert, dass das geklappt hat“, schmunzelt Jens, „das war ja alles frei Hand.“

Beim Sonntagsspaziergang ahnt Sabrina noch nichts. Bis er dann meinte: „Ach dreh dich doch mal um! Guck mal, was wir hier für eine schöne Aussicht und Landschaft haben.‘“ Die Überraschung ist perfekt und Sabrina muss sich ihre Antwort nicht zweimal überlegen.