per Mail teilen

Fadi ist Vater der zweijährigen Tia. Ursprünglich studierte der 42-Jährige BWL, doch als er und seine Familie in ihrer neuen Heimat Mainz Budenheim keine Eisdiele gefunden haben, hatte er die Idee: Er macht einfach selbst eine Eisdiele auf. ‚Cool Rolls‘ heißt der Laden, in dem es seit diesem Sommer frisch zubereitetes Eis gibt.

Die Eismasse auf Vanille- oder Schokobasis kann mit sämtlichen Zutaten wie Obst, Nüssen oder Keksen variiert werden. Jede Portion wird einzeln auf einer -30 Grad kalten Platte zubereitet. Die Masse wird erst glatt gestrichen, mit einem Spachtel aufgerollt, woher auch der ungewöhnliche Name der Eisdiele stammt. Dieser Trend kommt ursprünglich aus Thailand. Fadi ist einer der wenigen in Deutschland, der sein Eis auf diese Weise zubereitet.

Fadi ist 2006 aus Syrien nach Deutschland gekommen. Aufgewachsen ist er in Aleppo. Dort kaufte sein Vater ihm oft Eis aus einer speziellen Eismanufaktur, die ausschließlich Pistazieneis herstellte. Noch heute wecken die Erinnerungen an dieses Eis positive Gefühle in ihm: „Ich mache etwas für meine Tochter, dass sie etwas von den Gefühlen, die ich damals gehabt habe, selbst erleben darf.