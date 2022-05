Es wurde nie sachlich diskutiert, es wurde immer gleich persönlich, beleidigend.

Mit 16 Jahren hat Markus sein Coming-Out. Es folgen viele Höhen und Tiefen in seinem Leben. Heute engagiert er sich für LGBTQIA+-Community und wird häufig im Internet auf das Übelste beschimpft. „Da kommen so Kommentare wie: ‚Hey du schwule Sau, was willst du denn überhaupt?‘ Das waren so die Kommentare, die ich bekommen habe. Es ging nie um das sachliche Thema, sondern es kamen direkt Beleidigungen. Dann wurde meine sexuelle Orientierung herangezogen, für: ‚Du bist nicht qualifiziert. Ich diskutiere nicht mit dir, weil du bist schwul oder bisexuell.‘ Und das finde ich persönlich einfach scheiße von den Leuten.“

Wenn man sich in der realen Welt treffen würde, würden die Leute nicht so haten wie im Netz.

Warum gibt es so viel Hate auf Social Media?

Markus hat eine Vermutung, weshalb es so viel Hass in den Sozialen Netzwerken gibt. „Das machen Leute wahrscheinlich, weil sie sich bewusst sind, dass sie nicht verfolgt werden können. Sie nicht mit ihrem Klarnamen agieren müssen. Weil es natürlich auch einfach ist: Das Handy in die Hand nehmen, einen Text schreiben und Handy wieder ausmachen.“

Hilfe bei Hate Speech

Laut Umfragen hat jede fünfte Person schon mal Hatespeech abbekommen. Wenn du oder jemand in deinem Umfeld betroffen ist, rät Markus „es auf jeden Fall zu melden. Aber auch mit anderen Leuten darüber zu reden.“ Für Menschen aus der Queer-Community gebe es außerdem auch Stellen, die helfen und unterstützen, wenn es um Hasskommentare und Hasskriminalität geht.

Grundsätzlich wünscht sich Markus, dass die Algorithmen von Sozialen Netzwerken menschenfreundlicher werden und dass gemeldete Kommentare auch erst einmal ausgeblendet werden – für weniger Hass im Netz.

Faire Diskussionen bei Mixtalk

Wenn du Lust auf faire und konstruktive Debatten im Netz hast, dann schau bei Mixtalk vorbei – jeden Mittwoch live um 19 Uhr und diskutiere mit: https://mixtalk-swr.de/