Ich habe selbst als Schülerin die Erfahrung gemacht, sich allein im Bildungssystem zu fühlen.

Lisa weiß aus eigener Erfahrung, was es bedeutet, als Kind durchs Raster des Bildungssystems zu fallen. Weder von ihrer Familie noch in der Realschule erhält sie genügend Unterstützung. Stattdessen wird sie belächelt für ihren Wunsch, Lehrerin zu werden.

Nach der Schule will Lisa eine Ausbildung machen, bekommt aber keinen Platz. Sie wechselt auf eine Gesamtschule, um ihr Abitur zu machen, damals eine Notlösung für sie. In der Oberstufe entdeckt sie einen Flyer, um als Au-pair ins Ausland zu gehen. Sie bewirbt sich und wird genommen. Hier merkt sie die krassen Unterschiede ihrer eigenen Herkunft und der anderen Au-pairs. Nach ihrer Rückkehr steht für sie fest: Sie will weiterhin Lehrerin werden.

Sie entscheidet sich für ein Germanistik- und Philosophiestudium und beginnt schließlich ihr Referendariat. Hier beginnt sie erstmals, sich mit dem Thema Bildungsgerechtigkeit auseinanderzusetzen. Später arbeitet sie an einer Haupt- und Realschule, wo sie viele Kinder kennenlernt, die Potenzial haben und trotzdem am Bildungssystem scheitern.

Lisa ist überzeugt, dass es sich die Gesellschaft nicht leisten kann, so viele Kinder durchs Raster fallen zu lassen. Sie schreibt ein Buch über ihr Erfahrungen als Lehrerin und macht auf die Probleme im Bildungssystem aufmerksam.

Heute hat Lisa dem Lehrerberuf zumindest vorübergehend den Rücken gekehrt. Stattdessen fokussiert sie sich darauf, von außerhalb über das Bildungssystem zu informieren und aufzuklären.

Im neuen SWR-Podcast „Durchgefallen“ macht sich Lisa auf die Suche nach den Problemen des Bildungssystems und versucht Lösungen zu finden. Jetzt zu hören in der ARD Audiothek:

ARDaudiothek/Podcast Durchgefallen