Ich will Menschen mit Behinderung zeigen: Du kannst alles schaffen, was du willst!

Schon mit 14 hat er mit dem Rappen angefangen, auf Deutsch und auf Türkisch. „King Kaan” bezeichnet sich selbst als den „kleinsten Rapper Deutschlands”.

Auf den Social-Media-Kanälen folgen ihm schon heute tausende User. Kaan Sisiks Rapper Name lautet King Kaan 545. Die Zahl ist in Anlehnung an die Postleitzahl von Bad Kreuznach.

Wenn Kaan rappt, fühlt sich der knapp 1,50 Meter große Sänger groß, gesehen und wahrgenommen. In seinen Texten geht es mal um Alltagsprobleme kleiner Menschen, mal um das Leben türkischstämmiger Einwandererkinder und mal dürfen es auch die üblichen Hiphop-Themen wie Autos und Geld sein.

Nicht nur musikalisch erfolgreich

Immer mit dabei sein Gehroller, auch in den Musikvideos. Denn King Kaan kann allein nur maximal hundert Meter laufen. Die Kleinwüchsigkeit erlaubt nicht mehr.

Doch die Musik ist nicht seine einzige Leidenschaft. Als Stammspieler der deutschen Rollstuhl Hockey Nationalmannschaft, hat sich Kaan Sisik bereits einen Namen gemacht. Er spielte letztes Jahr sogar bei der Weltmeisterschaft in der Schweiz.

Kaan Sisik alias KingKaan 545 – ein mutiger Mann, der fast jede Herausforderung annimmt.