Haluk ist Lehrer an der Berufsbildenden Schule in Germersheim. Durch seine eigenen Erfahrungen mit Rassismus und Diskriminierung ist er gerade für viele Schüler und Schülerinnen mit Migrationshintergrund eine Vertrauensperson.

Haluk ist Lehrer mit vollem Herzblut an der Berufsbildenden Schule in Germersheim. Er selbst hat einen Migrationshintergrund und auch schon viele Erfahrungen mit Rassismus: „Ständig Witze über meine Herkunft, über meinen Namen, ständig wurde das Türkisch-Sein problematisiert. Dabei wollte ich eigentlich nur Teil von allem sein – für viele Lehrkräfte anscheinend ein Problem.“

In seinen Klassen ist der Anteil an Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund ebenfalls hoch. Für sie stellt der Lehrer eine Vertrauensperson dar. „Ich denke, dadurch, dass unser Lehrer auch einen Migrationshintergrund hat, fühlen wir uns besser verstanden“, erzählt eine Schülerin.

Deswegen setzt sich der 39-Jährige gegen Rassismus an Schulen ein. Weil der Umgang mit Rassismus viele Lehrer, Schüler und Schülerinnen überfordert, hat Haluk hierzu Unterrichtsmaterial entwickelt. „Wir haben so viel nachzuholen, was antirassistische Bildung angeht, weil Lehrkräfte sind einfach nicht darauf vorbereitet. Es ist nicht Bestandteil des Studiums.“ Sein Wunsch ist es, dass sich noch mehr Lehrer und Schüler gegen Rassismus und für Demokratie einsetzen.