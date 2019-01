"Zur Helga" - Mainzer Kult-Gaststätte seit 40 Jahren

„Früher war ich bei uns daheim immer der kleine Mechaniker der Familie."

"Ich habe die Flipper-Automaten oder Tischkicker meines Vaters repariert. Er hat ein Automatengeschäft geführt. Das hätte ich auch gerne übernommen, aber diese Unterhaltungsbranche gibt’s ja heute gar nicht mehr. So ist es halt, es kommt halt alles anders – schön geworden ist es trotzdem.“

Seit nun schon über 40 Jahren betreibt die Ur-Mainzerin Helga Nass die Gaststätte “Zur Helga“.

„Am Anfang war es gar keine Gaststätte – es war eine Trinkhalle. Der frühere Pächter hat aufgehört und da sagte mein Vater: ‚Mach das doch noch ein halbes Jahr und dann übernimmst du mein Geschäft.‘

Mein Vater ist dann aber plötzlich gestorben. Ich habe weitergemacht und die Trinkhalle in eine Gaststätte verwandelt.“

Und das hat sich gelohnt. Das Lokal ist immer gut gefüllt und Helga fühlt sich richtig wohl mit ihren Gästen. „Es ist nicht so ein sturer Beruf, diese Vielfalt ist so schön. Es sind so viele tolle Momente dabei. Manchmal liege ich noch abends im Bett und muss lachen, wenn ich an diese ulkigen und schönen Momente aus der Gaststätte denke."