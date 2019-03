Weltfrauentag: Wie steht Ihr zu Eurem Körper?

per Mail teilen

„Seinen Körper so zu lieben, wie er ist und gesellschaftlichen Ansprüchen nicht gerecht werden“, das ist ein großes Ziel von Brit Morbitzer. Body Positivity ist das Stichwort und für die selbstbewusste Mainzerin mehr als eine Floskel.

Brit Morbitzer steht für Body Positivity SWR

Während einer persönlichen Krise vor einigen Jahren stellte sie ihr Leben auf den Prüfstand. Das Ergebnis: ein minimalistischer Lebensstil und ein neues Verhältnis zum eigenen Körper. Für die 37-Jährige ein großer Schritt:

„Ich habe meinen Körper selbst lange abgelehnt und mir selbst im Weg gestanden.“

Doch damit ist jetzt Schluss, denn heute weiß sie: „Ich bin gut so, wie ich bin.“ Was leicht klingt, ist aber kein einfacher und vor allem kein kurzer Weg - auch das weiß Brit. Deshalb arbeitet sie ständig am eigenen Körpergefühl, aber es lohnt sich.

Wer mehr über Brit Erfahren möchte, kann sich diesen Beitrag zum Thema Minimalismus ansehen: