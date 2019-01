per Mail teilen

„Für 100 Menschen kochen, ist etwas ganz anderes, als für zehn“.

Manche nennen sie Küchenfee. Aber Carmen Siebenaller ist viel mehr als das. Als Küchenchefin des Technischen Hilfswerks (THW) in Mainz verantwortet sie das Essen für rund 100 Kolleginnen und Kollegen. Jeden zweiten Samstag - ehrenamtlich. Denn eigentlich arbeitet sie gerade an ihrer Doktorarbeit in Biochemie.

„Das hier ist ein super Ausgleich zu meinem Alltag an der Uni“, sagt die 25-Jährige.

Zum THW kam sie vor drei Jahren über einen Bekannten, der wusste, dass sie gerne kocht. „Am Anfang war mir das nicht so ganz klar, aber der Unterschied zwischen 10 und 100 Leuten liegt in der Zeit, die man einbringen muss. Alles dauert zehnmal so lange und auch das Abschmecken ist eine ganz andere Sache“, meint die Studentin.

Mittlerweile ist Carmen nicht mehr in erster Linie für das Kochen, sondern für alles drumherum verantwortlich – den Einkauf, die Planung und Organisation. „Wir dürfen hier mit dem Essen nicht viel experimentieren, denn wir müssen ja etwas finden, was viele Leute gerne essen, meist etwas Deftiges“, weiß sie. Doch mittlerweile konnte sie die Truppe auch schon für Beilagensalate begeistern. Denn: „Wenn man alles schön geschnitten einzeln hinstellt, wird auch Salat gegessen.“ Helfen würde ihr, wenn sie eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter hätte.