Humor ist Meenzer Lebensart mit Herz und Toleranz gepaart

118 mal Rosenmontagszug in Mainz. Und es regnete. Doch das war den Narren egal. Rund 10.000 Aktive waren wieder auf der Strecke unterwegs und hunderttausende Zuschauer standen am Straßenrand. Alle in Verkleidung. Und so schunkelten und feierten Monster, Playboys, Dracula, Fische, Regenwolke, Qualle oder Clowns aus der ganzen Republik und darüber hinaus zusammen. Wir haben die besten Kostüme vom Rosenmontagszug in Mainz für Euch fotografiert! Helau!!!