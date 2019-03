Der Mainzer Rosenmontagszug in 60 Sekunden

Um 11.11 Uhr geht es los: Etwa 8.665 Teilnehmer ziehen am Rosenmontag in 132 Zugnummern auf der neun Kilometer lange Strecke durch die Mainzer Innenstadt. Beim 117. Rosenmontagszug seit Gründung des Mainzer Carneval-Vereins sind 100 Musikgruppen mit mehr als 2.000 Musikern vertreten, knapp 100 Reiter und Zugpferde, 92 Fahnen- und Schwellkoppträger mit ihren bis zu 25 Kilo schweren Schwellköpp. 130 Tonnen „Wurfmaterial“ werfen die Vereine von ihren 157 Motiv- und Komitee-Wagen. Nach etwa fünf Stunden ist auch der letzte Wagen an den etwa 550.000 Zuschauern vorbeigezogen. Wem das zu lange dauert, kann sich das Ganze auch bei uns in 60 Sekunden anschauen.