„Als wir im Seniorenzentrum gesungen haben, hat eine ältere Frau geweint, das hätte ich nicht gedacht.“ Stella, 12 Jahre alt, ist eine der Sternsingerinnen der Pfarrei St. Pankratius. Sie besucht zusammen mit neun weiteren Kindern Menschen in Budenheim. In ihren Ferien hat sich Stella aus dem warmen Bett geschält und auf den Weg gemacht.

„Keine Selbstverständlichkeit, denn am Anfang sah es so aus, als würde das traditionsreiche Sternsingen wanken“, sagt Volker Gärtner, der zusammen mit seiner Frau Martina und mit Julia Dickob die Aktion betreut. Doch nach und nach meldeten sich immer mehr Kinder an, viele auch auf den „letzten Drücker“.

Wie Nikolas, 10 Jahre, dessen Mutter ihn verpflichtet hat und der einer der Könige sein darf. Genau wie seine Schwester Klara. Sie findet die ganze Sache toll. „Vor allem die Krone mit den Steinen gefällt mir, und dass wir Süßigkeiten geschenkt bekommen“, sagt die 8-Jährige. Franziska, 10 Jahre alt, macht mit, weil ihre Eltern die Aktion betreuen. Aber nicht nur deshalb:

„Ich finde es gut, dass wir Geld sammeln für behinderte Kinder in Peru.“

Das meint auch die 10-Jährige Giulia. Ihr ist es schwer gefallen, so früh aufzustehen. „Aber ich war schon einmal dabei und weiß, dass es Spaß macht.“ Die Sternsinger besuchen in Budenheim jeden, der ein Zeichen an die Tür gehängt hat. Aber auch Banken, Kindergärten, Firmen und die Mitarbeiter des Rathauses heißen die Kinder willkommen.

Der 11-Jährige Konstantin wird allen in Erinnerung bleiben, denn er schwingt das qualmende Weihrauchfass und hinterlässt damit einen bleibenden Eindruck. Sehr zur Freude seiner Mutter. Ihr hat er den Auftritt als Sternsinger zu Weihnachten geschenkt. Aber nicht nur der Weihrauch macht ihm Freude. „Ich finde auch die Verkleidung cool.“