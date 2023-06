„Ich mag das Gefühl, wenn sich richtige Knoten im Hirn bilden und man so lange rätselt, bis man die Lösung hat.“

Traumjob Rätselautorin

Als Trauzeugin lag es an Annekatrin, den Junggesellinnenabschied ihrer besten Freundin zu organisieren. Doch keins der verfügbaren Angebote überzeugte sie. Da kam ihr die Idee, einen Escape Room mit selbst entwickelten Rätseln zu bauen. Dass daraus eine komplett neue Karriere entstehen würde, hat Annekatrin damals noch nicht geahnt.



Heute arbeitet sie als selbstständige Rätselautorin und hat schon einige Rätselbücher auf den Markt gebracht. Die Arten der Rätsel, die sich Annekatrin überlegt, reichen von Logik- und Matherätseln hin zu sprachlichen oder visuellen Rätseln: „Ich habe eine Datenbank an Rätseln in meinem Kopf, die ich immer neu kombinieren kann.“ Um ihre Datenbank zu erweitern, geht sie gerne in Bibliotheken und durchforstet die Bücher nach neuen Rätseln.

Mit Rätseln Geschichten erzählen

Gerne baut sie ihre Rätsel dann in Geschichten ein. Das Gelernte aus ihrem abgeschlossenen Studium der audiovisuellen Medien hilft ihr beim Entwickeln der Geschichten. Mit dieser Kompetenz kann sie mittlerweile auch in der Gaming-Branche arbeiten: Für das neue Tatort-Game hat sie auf Basis des Drehbuchs ebenfalls Rätsel entworfen.



In ihrer Freizeit bevorzugt Annekatrin „pure Logikrätsel”, die an keine Geschichte gebunden sind. Denn sie knobelt für ihr Leben gern und ihr Ehrgeiz kommt zum Vorschein: „Wenn ich richtig schwere Rätsel mache, rätsele ich drei Stunden, stelle fest, dass es falsch war, radiere alles weg und fange wieder von vorne an.“

Geheimer Joker

Die Leidenschaft für das Rätseln hat sich schon in der Kindheit abgezeichnet: Im Urlaub war sie damit beschäftigt, Matheaufgaben am Strand zu lösen. Ihr Talent haben andere auch gerne als Joker eingesetzt: „Einmal wurde meiner Mutter von Freunden ein Rätsel gestellt. Sie hat dann so getan, als müsste sie auf die Toilette, kam in Wirklichkeit aber zu mir und ich habe ihr die Lösung verraten.“