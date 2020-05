per Mail teilen

Mit 23 Jahren hat Juliane Eller das Weingut ihrer Eltern übernommen und den Betrieb kräftig umgekrempelt. Sie hat einfach zu- und angepackt, keine großen Gedanken ans Scheitern verschwendet. Heute sagt die 30-Jährige:

„Gut, dass ich damals so jung und unbedarft war.“

Mittlerweile hat sie sich unter den deutschen Winzerinnen einen Namen gemacht. Juliane ist ein Marketingtalent. Schnell hat sie die sozialen Netzwerke für sich entdeckt. Bei Instagram hat sie über 21.000 Follower und berichtet aus ihrem Alltag als Winzerin. Mit Joko Winterscheidt und Matthias Schweighöfer hat sie eine eigene Weinlinie ins Leben gerufen, mit der sie vor allem auch jüngere Menschen für deutschen Wein begeistern möchte.

Die beiden Promis helfen mit ihrer Bekanntheit, aber auch mit ihrem Wein-Knowhow aus. Inzwischen sind die drei über die Weine gute Freunde geworden, manchmal besuchen sie Juliane auch im beschaulichen Alsheim. Ursprünglich wollte die studierte Önologin gar keine Winzerin werden, sie dachte, es sei zu viel Arbeit für eine Frau. Damals gab es aber auch noch nicht so viele weibliche Vorbilder. Das hat sich in den letzten zehn Jahren verändert. Immer mehr Frauen stehen an der Spitze von Weingütern.

Juliane hat es geschafft, den Familienbetrieb in die Zukunft zu führen und auch ihr Vater, der am Anfang noch skeptisch war, als plötzlich Rockmusik zwischen den Tanks lief, ist mächtig stolz auf seine Tochter.