Es war direkt ein Messi-Auftrag und danach wussten wir, dass wir gewappnet sind für alle anderen Baustellen.

Lucienne ist erst 24 Jahre alt und hat bereits eine eigene Entrümpelungsfirma gegründet. Der gelernten Kauffrau im E-Commerce war ein reiner Bürojob zu langweilig. Ein vielseitiger Job musste her, bei dem sie viel selbst mit anpacken kann. „Man kann da seine Aggressionen rauslassen, also mir macht das Spaß und danach kann man es wieder aufbauen.“

Zusammen mit ihrem mittlerweile siebenköpfigen Team entrümpelt sie Wohnungen und Häuser. Manchmal gibt es aber auch Sonderaufträge, wie zum Beispiel die Entkernung eines ehemaligen Supermarkts. Eine Herausforderung, bei der sie aber auch neue Erfahrungen machen kann.

Man muss erst mal lernen, selbstständig zu sein, Chef zu sein und natürlich Mitarbeiter einzustellen.

Ihr Arbeitsalltag kann aber auch mal stressig werden. Die Wohnung muss nicht nur komplett leergeräumt, Bauschutt und Möbel müssen auch rechtzeitig zur Deponie gebracht werden: „Das mit den Zeitfenstern ist halt für uns in der Entrümpelung nicht immer so einfach, das immer direkt so zu kalkulieren, dass wir das jetzt wirklich schaffen oder nicht.“

Auf der Suche nach Schätzen

Beim Entrümpeln hält Lucienne aber immer auch die Augen offen, um nach Schätzen zu suchen. So findet sie Sofas, stilvolle Stühle und andere Liebhaberstücke, die ihr die Auftraggeber kostenlos überlassen. Diese nimmt sie mit, um sie anschließend in ihrem Onlineshop zu verkaufen.

Einen anderen Job kann sie sich gar nicht mehr vorstellen, denn kein Tag und kein Auftrag ist wie der andere. Sie ist sehr stolz auf sich und ihr siebenköpfiges Team, in dem auch ihr Papa eine neue Arbeit gefunden hat. „Ich bin stolz auf unser großes Lager, da sieht man den Fortschritt, was wir alles in über einem Jahr geschafft haben.“

