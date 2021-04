per Mail teilen

„Ich konzentriere mich einfach nur auf das, was jetzt ganz wichtig ist für dieses Tier, damit es einen Neustart ins Leben bekommt.“

Simones große Leidenschaft sind Tiere. Sie kümmert sich liebevoll um all die Tiere, denen es nicht gut geht, die abgegeben oder irgendwo ausgesetzt wurden. In ihrem Tierheim in Frankenthal bietet sie vielen Tieren ein neues Zuhause.

Ehrenamtlicher Einsatz für das Tierheim Frankenthal

Seit über 20 Jahren engagiert sich Simone schon im Frankenthaler Tierheim und hat mittlerweile auch die Leitung übernommen. Das alles macht sie ehrenamtlich neben ihrem Vollzeitjob als Arzthelferin. Ihr freiwilliger Einsatz ist unermüdlich: „Wenn es um das Wohl der Tiere geht, kann ich einfach nicht Nein sagen.“

Drohbriefe, Griftköder und Angriffe von Tier-Hassern

Ihren Einsatz findet allerdings nicht jeder gut. Simone musste in der Vergangenheit häufig Kritik einstecken und hat sogar Drohbriefe gegen ihr Tierheim erhalten. Die Anfeindungen gingen sogar so weit, dass Giftköder ausgelegt und die Tiere mit Schüssen bedroht wurden. Einige Anwohner fühlen sich von dem Heim mitten in der Stadt gestört.

Simone kämpft weiter für den Tierschutz

Doch Aufgeben war für Simone nie eine Option. Ihre Verbindung zu den Tieren ist etwas ganz Besonderes: „Es treibt mich innerlich einfach an, für die Tiere da zu sein. Es ist wie eine Sucht, ich kann gar nicht anders.“

Die Zeit und die Arbeit mit den Tieren bedeuten für Simone außerdem Entspannung vom Arbeitsalltag. Abends sitzt sie am liebsten bei ihren Kaninchen im Stall und beobachtet oder fotografiert sie.

Für die Zukunft wünscht sich Simone für sich und ihre Tiere mehr Ruhe: „Mein allergrößter Traum ist es, ein neues Heim auf einer großen grünen Wiese außerhalb der Stadt zu eröffnen.“