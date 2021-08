Karina ist Pole-Dance-Trainerin. In ihrem Sportstudio in Landau bietet sie neben Fitness-Kursen auch Training an der Stange an. Dass sie einen Tanz unterrichtet, der oft mit schummrigen Stripclubs in Verbindung gebracht wird, sorgte bei den Landauern nicht immer für Begeisterung.

„Natürlich wurde ich anfangs sehr belächelt. Ich habe hier unheimlich viel Pionierarbeit leisten müssen, um das Ganze aus der Schmuddelecke rauszuziehen und zu zeigen, es ist Sport, es ist anstrengend, es ist athletisch, es ist artistisch.“

Sport hatten schon immer einen großen Platz in Karinas Leben: Bevor sie anfing als Personal Trainerin zu arbeiten, war sie Wettkämpferin im Triathlon. Mit Akrobatik und Tanz hatte sie kaum Berührungspunkte, bis sie vor vier Jahren auf das Video einer Pole Dance-Artistin im Internet stieß:

„Ich habe das gesehen und gedacht, das macht süchtig!“

Anfangs musste Karina in größere Städte wie Frankfurt und Ulm fahren, um sich ausbilden zu lassen. Das Poledancing war für die durchtrainierte Fitnesssportlerin eine ganz neue Erfahrung. „Da habe ich endlich mal gemerkt, wofür man seine Muskeln noch so einsetzen kann. So einfach Tanz und Ausdruck an einem Fitnessgerät kraftvoll umzusetzen – das ist super schön!“

Seit sie ihre Prüfung zum „Advanced Pole Dance Trainer“ abgelegt hat, gibt sie Kurse, die vor allem bei jungen Frauen Anklang finden. „Die Studenten hier sind total begeistert! Allgemein Frauen so ab 18 bis Mitte, Ende 20. Viele haben auch eine eigene Stange – und nicht, wie die meisten denken im Schlafzimmer, sondern in einem Trainingsraum.“ Auf Kommentare über das vermeintlich verruchte Image der Sportart reagiert Karina mittlerweile gelassen:

"Wenn ich Paare sehe, die lateinamerikanisch tanzen, das ist ja für mich schon fast Sex auf der Tanzfläche und da beschwert sich keiner. Ich hab‘ eine Stange in der Hand - So what?!“