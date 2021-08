„Ich bin der Social-Media-Beauftragte des Mittelalters!“

Jürgen Thelen (51) zieht seit 30 Jahren als Thelonius Dilldapp mit seiner Drehleier durch das Land. Als fahrender Spielmann und Sänger versorgt er die Zuhörer mit Geschichten, Gerüchten und Erzählungen. Sein Interesse an mittelalterlichen Liedern entdeckte er schon als junger Pfadfinder in Simmern. Damals noch mit Gitarre und in kleinerer Runde am Lagerfeuer.

Heute hat er sowohl Auftritte auf großen Mittelaltermärkten, als auch auf privaten Festen. Ursprünglich wollte Thelen Geograph werden. Aber das Studium gab er auf, als erste bezahlte Aufträge, beispielweise bei Rittermahlen auf Burg Rheinfels, eintrudelten. Damals musste er sich auch einen Künstlernamen zulegen: Thelonius Dilldapp.

„Thelonius ist die lateinische Form meines Nachnamens, eine in spätmittelalterlichen Zeiten gebräuchliche Umwandlung. Und der Dilldapp ist ein Fabelwesen, welches irgendwann mal in den Hunsrück gekommen ist und dort bis heute haust."