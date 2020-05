Nachdem Hans Eckrich erleben musste, wie sein übergewichtiger Vater in seinen Armen an einem Herzinfarkt starb, war ihm klar, dass er etwas ändern muss.

Hans Eckrich musste erleben, wie sein Vater in seinen Händen an einem Herzinfarkt stirbt. Er war auch übergewichtig. Hans selbst brachte damals 180 Kilogramm auf die Waage – bei einer Größe von 1,73 Meter.

„Man leidet an vielen Folgeerkrankungen, wie Bluthochdruck, Herzinfarktgefahr. Auch im Privaten, man konnte nicht mehr am normalen Leben teilnehmen.“

Schon als Kind litt er an Diabetes und machte seine ersten Diäten.

„Es war nie ein Problem, 30 Kilo abzunehmen. Das Problem war, das Gewicht zu halten.“

Mit Anfang 40 bekam er Bluthochdruck – wie einst sein Vater. Für Hans war klar, dass sich etwas Grundlegendes ändern musste. Sein Kardiologe empfahl im schließlich eine Magenverkleinerung. Im Herbst 2018 legten ihm die Ärzte im Adipositaszentrum Kirchheimbolanden in einer fünfstündigen OP einen Magenbypass.

Inzwischen hat er seine Gewichtsprobleme in den Griff bekommen. Ein leichter Weg war es auch mit der Operation nicht: „Die überschüssige Haut, die nach einem so immensen Gewichtsverlust übrigbleibt, hängt an einem.“ Also legte sich Hans auf eigene Kosten ein zweites Mal unters Messer. Heute hilft er anderen in einer Selbsthilfegruppe, mit krankhaftem Übergewicht umzugehen.

Über sein neues, schlankes Leben ist er überglücklich.