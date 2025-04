Kein Eintritt unter 55 Jahren – die Seniorendisko Ludwigshafen

per Mail teilen

Einlass erst ab 55 – Die Seniorendisko Ludwigshafen. Von Oldies bis Taylor Swift: Jedes halbe Jahr findet im Musikpark Ludwigshafen das Event statt. Kopf der Idee: Brigitta.

Worauf willst du im Alter nicht verzichten?

Mir hat mal jemand gesagt: ‚Ich komme, aber ich bin allein.‘ Da habe ich gesagt: ‚Du bist nicht allein, ich bin auf alle Fälle auch da.

Im Alter noch so richtig feiern gehen – für viele eher unvorstellbar, doch nicht für Brigitta. Sie ist Vorsitzende des Seniorenrats Ludwigshafen und hatte die Idee, ein Event extra für Seniorinnen und Senioren zu schaffen, wo diese unbeschwert und frei tanzen können und dabei nicht auf den typischen Club-Flair verzichten müssen. An zwei Sonntagen im Jahr können alle Menschen, die über 55 Jahre alt sind, im Musikpark Ludwigshafen feiern. Jüngere Feierwütige sind nicht erlaubt, damit soll sichergestellt werden, dass sich die Seniorinnen und Senioren ohne Scham wohlfühlen können.

Es kam eine Dame auf mich zu, strahlend, und hat mir erzählt: Sie ist 85 und sie ist zum ersten Mal in ihrem Leben in der Disco.

Die Musik ist wie in jeder anderen Diskothek auch: Es gibt zwei DJs, die von Oldies bis neue Hits die Musikwünsche der älteren Generation erfüllen. Auf zwei Tanzflächen können die Seniorinnen und Senioren feiern und Spaß haben. In diesem Jahr hat bereits die zehnte Seniorendisko stattgefunden. Es wird auch nicht die letzte bleiben, denn das Feedback ist durchweg positiv. Viele kommen wieder und freuen sich auf das halbjährliche Event, an dem meistens 500 Besucherinnen und Besucher teilnehmen.

Wir freuen uns immer, gerade wenn die ganz älteren kommen und wir sehen sie wieder. Dann freuen wir uns sehr.

Brigitta hofft, dass sie und ihre Mitstreitenden die Disko noch lange weiter veranstalten können und ihre Idee auch in anderen Städten Fuß fasst, damit nicht nur die Seniorinnen und Senioren in Ludwigshafen feiern können wie in alten Zeiten.