Herzensbotschaft für die Freundinnen Emily, Franzi & Nele

Wir haben Herzensbotschaften an Menschen in Mainz verteilt – eine davon an Emily, Franzi und Nele. Die drei Studienfreundinnen genießen ihre Semesterferien in der Sonne am Rhein, als wir sie mit der Botschaft überraschen. Sie sind begeistert und verraten uns, ob sie fremden Leuten manchmal Komplimente machen.