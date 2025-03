Nils lebt den Traum seiner Familie weiter. Sein Uropa hat das Bus-Unternehmen 1928 gegründet. Nun übernimmt der 21-Jährige langsam das Steuer.

Nils aus Bad Bergzabern wusste schon als kleiner Junge, dass er später einmal Busfahrer werden möchte. Deshalb hat er schon mit 21 Jahren den Busführerschein gemacht.

Ich genieße es extrem. Ich bin als kleiner Kerl schon im Hof viel Bus gefahren. Da war immer das Verlangen, aus dem Hof rauszufahren.“

Spaß bei der Arbeit und Anerkennung im Umfeld

Viermal am Tag fährt ein Bus seiner Familie den Kindergarten in Steinfeld an, da es in den umliegenden Orten keine Kitas gibt. Momentan wechselt er sich bei den Touren mit seinem Opa Horst ab. „Es freuen sich alle immer, wenn sie den großen Bus und den Busfahrer sehen. Sie kennen mich alle beim Namen. Das macht einfach extrem viel Spaß, mit denen durch die Gegend zu fahren.“

Seine Freunde haben schon früh mitbekommen, wie sehr Nils das Busfahren liebt. Für sie alle war klar: Nils wird später mal Busfahrer. „Bei meinen Kumpels kommt das extrem gut an. Mein Opa hat uns damals beim Fußball zu den ganzen Spielen gefahren. Der hat auch viele Freunde von mir in die Schule gebracht. Mich auch. Die Freunde sind mit mir groß geworden und dadurch auch mit den Bussen groß geworden.“

Nils will das Familienunternehmen fortführen

Momentan macht der 21-Jährige seinen Meister in Kfz-Mechatronik. Und den Meistertitel braucht er, um die Werkstatt von Opa Horst weiterzuführen. „Mein Opa ist aktuell noch der einzige Kfz-Meister in unserem Betrieb und wir haben ja auch eine Werkstatt, in der wir die Busse selbst warten, pflegen und reparieren.“

Nils gehört zur vierten Generation des Familien-Unternehmens. Sein Uropa hat im Jahr 1928 den Betrieb gegründet. „Mir ist es extrem wichtig geworden, den Betrieb weiterzuführen, weil das für mich auch Familiengeschichte ist, die ich auch ein Stück weit so weiterführen möchte, wie sie aufgebaut worden ist.“

Bis er auf die ganz großen Bustouren gehen darf, muss er sich allerdings noch gedulden. Das ist in Deutschland erst ab 23 Jahren erlaubt. Eigentlich arbeitet Nils bei einem großen Automobilhersteller. Doch nun will er Schritt für Schritt ins Familienunternehmen einsteigen.