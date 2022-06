„Am Anfang hat man eine Vision, einen Traum und dann setzt man sich einfach aufs Fahrrad.“ (Louis, hat mit dem Fahrrad die Welt erkundet)



Vor 27 Jahren plante Louis mit seiner Frau Elke die erste Fahrradtour. Ihr Ziel war damals Südamerika. Beide hatten sich kurz zuvor erst kennen gelernt und ihre Tour war eine Fahrt ins Ungewisse. „Der Plan war, zu Beginn die Fahrräder nach Südamerika mitzunehmen und sich dort dann ein Auto zu kaufen. Das ist aber nie passiert“, erzählt Louis. Für die Reise hatte Louis 12.000 DM gespart. Als klar wurde, dass die beiden nicht nur ein, sondern zwei Jahre unterwegs sein würden, hatten sie noch genau 15 DM pro Tag für alle Kosten, die anfallen würden. Für die Pfälzer aber kein Problem, denn die Dinge, die für sie zählen, kann man nicht kaufen. Nachhaltigkeit ist ihnen bei ihren Reisen sehr wichtig.



So sind es besonders die Freundschaften, die für sie bereichernd sind oder auch der Austausch von Kultur und Kulinarik. Letzteres haben Sie vielfach mit in die Pfalz genommen und präsentieren es nun ihren Gästen bei ihren ‚kulinarischen Weltreisen‘. „Wir haben so viel Wunderbares gesehen, gehört, gerochen und gegessen, was wir niemals erfahren hätten, wären wir nicht dem Rad unterwegs gewesen.“ Neben Südamerika waren Elke und Louis auch auf Tahiti, Neuseeland, Australien und Bali.



Sie haben über 90 Länder gesehen und haben ca. 100.000 Kilometer mit dem Fahrrad zurückgelegt. Elke ist sich sicher: „Die Pfalz ist immer unsere Heimat, aber es ist auch ein riesen Schritt wieder zurückzukommen, gerade weil wir uns auch so viel verändert haben auf dieser Reise und in der Pfalz ist alles so geblieben, wie es war.“



Ihre nächste Tour soll ihnen Europa näherbringen. „In Europa waren wir eigentlich noch nie.“