Der Unfall hat Patricks Leben komplett ausgebremst. Seitdem er im Rollstuhl sitzt, muss er vieles anders machen. Dabei nervt ihn am Meisten, dass er in vielen Sachen deutlich langsamer ist.

Anderen Menschen würde ich gerne mitgeben, dass sie nicht verzweifeln sollen. Weil, es geht im Endeffekt. Egal was es ist, es geht alles.

Patrick fährt leidenschaftlich gerne Fahrrad. Es ist sein erster Urlaubstag in Spanien. Er holt das Fahrrad aus dem Keller, um eine Runde zu drehen. Ab diesem Moment kann sich Patrick an nichts mehr erinnern. Patrick hat einen schweren Fahrrad-Unfall, seine Atmung setzt aus. Mit dem Hubschrauber wird er ins Krankenhaus geflogen und kämpft dort ums Überleben.

Der Fahrrad-Unfall verändert Patricks Leben schlagartig

Vor seinen Unfall war Patrick sehr aktiv, er liebt seine Arbeit und macht viel Sport. Der Unfall trifft ihn wie ein Schlag und bremst sein Leben komplett aus. Seitdem ist er querschnittsgelähmt und auf einen Rollstuhl angewiesen. Vor allem die Tatsache, dass er nun für viele Tätigkeiten länger braucht, macht ihm zu schaffen. „Das Härteste ist das komplette erste Jahr.“ Seine Familie und Freunde fangen ihn auf und stellen sich gemeinsam den neuen Herausforderungen.

Die Arbeit und der Sport geben Patrick Kraft

Noch im Krankenhaus überlegt Patrick mit seinem Chef, was dieser tun kann, damit Patrick wieder als Schreiner arbeiten kann. In der Werkstatt werden beispielsweise Arbeitsplätze für ihn umgebaut, so dass er auch aus dem Rollstuhl alles erreichen kann. Denn für Patrick ist sofort klar: „Ich will, ich muss arbeiten.“ Für ihn ist es wichtig von zu Hause rauszukommen, was zu machen und unter Menschen zu sein. Die Arbeit mit jungen Menschen macht ihm dabei besonders viel Spaß.

Auch den Sport nimmt Patrick wieder auf. Mit seinen Freunden ist er schon vor seinem Unfall zusammen Rennrad und längere Touren gefahren. Jedes Jahr fährt die Freundesgruppe bei einem Spaßrennen mit. Statt auf zwei, fährt er jetzt eben auf drei Rädern mit – im Kostüm und mit jeder Menge Spaß. Für Patrick gibt es keine Grenzen: „Das ist alles im Kopf, man kann alles machen.“