Ein Kind stellt das Leben auf den Kopf, aber was, wenn es gleich drei Kinder sind?

Jeden Morgen stellt Karolin drei verschiedene Brotdosen für die Schule zusammen. Jedes ihrer Kinder soll bekommen, was es am liebsten mag.

Florian, Mila und Elisa sind neun Jahre alt und haben viel Energie – in der Familie ist immer etwas los.

Karolin und Martin mit ihren Drillingen beim Kochen in der heimischen Küche.

„Man hat versucht, alles irgendwie so zu machen, dass es funktioniert hat, und so ist man mit der Situation immer weiter gewachsen.“ (Martin, Vater von Drillingen aus Hermersberg)

Die Feindiagnostik hat uns dann bestätigt, dass es Drillinge werden.

Für Karolin und Martin ist das eine Nachricht, die alles verändert. Drei Kinder auf einmal – das heißt Planung im Dreifachpack und ein Alltag im Ausnahmezustand. Gerade die Zeit als frisch gebackene Eltern von drei Neugeborenen stellt das Paar auf die Probe. „Am Anfang hat man als Paar gar keine Zeit mehr, wir waren nur noch für die Kleinen da“, erinnert sich Martin. Schlaf wird zur Schichtarbeit, alles dreht sich um die Bedürfnisse der Kinder. Struktur gibt Halt – auch wenn nicht immer alles nach Plan läuft. Aber die beiden wachsen an dem herausfordernden Alltag.

Ein Club für mehr Sichtbarkeit für Mehrlingsfamilien

Schritt für Schritt findet die Familie ihren Weg. Doch nicht jeder Blick von außen ist wohlwollend. „Wie so eine Assi-Familie wird man dann abgestempelt, weil es mehr als zwei Kinder sind.“ Karolin kennt die Vorurteile – umso wichtiger ist ihr die Sichtbarkeit und der Austausch.

Deshalb war der ABC-Club, ein Verein, in dem sich Mehrlingsfamilien gegenseitig unterstützen und zur Seite stehen, immer eine wichtige Anlaufstelle für die junge Familie. Martin und Karolin sind seit der Geburt ihrer Drillinge Mitglieder und konnten viel aus dem Austausch mit anderen Familien lernen. Aus dem Wunsch heraus, den Zusammenhalt im Verein weiter zu stärken, engagierte sich Karolin erst in der Regionalvertretung Rheinland-Pfalz, dann auch in der Landesvertretung des Saarlands. Mittlerweile wurde sie zur 1. Vorsitzenden des Vereins gewählt.

Sie teilt Erfahrungen und organisiert Treffen, um die Gemeinschaft und auch die gegenseitige Unterstützung zu fördern.