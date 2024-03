Die Arbeitslosigkeit in Portugal, die war sehr hoch. Es war sehr schwer, obwohl ich drei Jahre als Web-Designer gearbeitet habe, dann war ich über ein Jahr arbeitslos.

Vor neun Jahren kamen Mariana und ihr Mann Hugo von Portugal in die Pfalz. Der Arbeitsmarkt in ihrem Heimatland hat ihnen keine Zukunft geboten und so nahmen sie an einem EU-Austauschprojekt teil. Beide orientierten sich um, machten eine Lehre im Handwerk und auch ihren Meister.

„Bäcker und Konditorin war immer ein Interesse von mir als Hobby. Meine Mutter kocht und backt gerne. Als ich ein Kind war, habe ich immer gebacken und als ich dann in Deutschland die Möglichkeit hatte, die Ausbildung zu machen, habe ich es probiert und es hat mir sehr gefallen und ich finde das einen schönen Beruf.“

Die Heimat zu verlassen war nicht einfach

Mariana hat eigentlich Modedesign studiert, Hugo als Web-Designer gearbeitet. Jetzt arbeiten sie als Bäckermeisterin und Schreinermeister. Ihre Heimat zu verlassen war für das junge Paar nicht einfach. „Als ich nach Deutschland gekommen bin für mein Praktikum, war es das erste Mal, dass ich in einem Flugzeug war, Ausland war für mich immer Spanien, ich hatte noch kein anderes Land besucht. Es war ein Abenteuer, das mir gut gefallen hat.“, erzählt Hugo, der in Fischbach arbeitet.

Die Winter waren hart, beide sind das mediterrane Klima gewohnt. Doch sie haben sich eingelebt und fühlen sich angekommen, wie Hugo erzählt. „Ich habe eigentlich Hochdeutsch gelernt und dann bin ich nach Kaiserslautern gekommen und dann musste ich Pfälzisch noch lernen. Aber mittlerweile glaube ich, bin ich auch schon ein bisschen Pfälzer.“