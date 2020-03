per Mail teilen

Victor Nettey ist Metzgermeister und hat 2018 einen Traditionsbetrieb in Speyer übernommen. Der 34-Jährige hat durch Social Media bereits Berühmtheit erlangt.

„Die Pfälzer Küche ist hochgelobt.“

Victor Nettey (34) ist Metzgermeister aus Speyer, man nennt ihn auch den ‚coolsten Metzger der Pfalz‘. Vor knapp 16 Jahren hat er das Metzgerhandwerk für sich entdeckt. Und das eher durch Zufall, denn einen genauen Plan, welchen Ausbildungsberuf er anstreben möchte, hatte er zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Victor lernte das Handwerk lieben, schloss die Ausbildung ab und machte seinen Meister. Knapp zwei Jahre führte er in Böhl-Iggelheim seine eigene Metzgerei, bis er 2018 die Speyerer Traditionsmetzgerei Heiß übernimmt.

Victor stammt ursprünglich aus Ghana, wuchs in Speyer auf und hat einen Hang zur Pfälzer Küche. Mit dem Satz ‚Hier ist wieder euer schwarzer Metzger‘, hat er über soziale Medien wie YouTube, Facebook und Instagram eine gewisse Berühmtheit erlangt. Er postet regelmäßig Videos, Bilder und Stories rund um seine Metzgerhandwerk, gibt Einblicke in den Betrieb oder stellt neue Rezepte vor. Seine Metzgerei bietet eine große Auswahl an Pfälzer Fleischspezialitäten. Victors persönlicher Favorit ist die Pfälzer Leberwurst: