Brötchen, Brot und Kuchen - fast jede fünfte Backware landet laut einer Studie im Müll. 1,7 Mio. Tonnen Backwaren jedes Jahr. Bäcker Claus Becker aus Edenkoben hat der Lebensmittelverschwendung den Kampf angesagt. Einen Tag alte Torten und süße Teilchen kann der Bäcker leider nicht mehr verwenden, weil sie verderblich sind. Andere Produkte allerdings schon! Am liebsten würde Claus Becker gar nichts wegwerfen. Vieles, was übrig bleibt, wird daher weiterverarbeitet. Außerdem spendet er viele Backwaren an die Tafel.

„Die ganzen Lebensmittel, die weggeworfen werden, ärgern mich doch sehr. Da appelliere ich an den Verbraucher, vielleicht ab und zu ein bisschen weniger, aber dafür das Hochwertige einzukaufen. Und ein wenig bedachter und dadurch das Wegwerfen der Produkte zu vermeiden.“