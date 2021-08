per Mail teilen

Der frühe Vogel fängt den Wurm – nur ist der Wurm in diesem Fall ein atemberaubender Ausblick mit Sonnenaufgang. „Wandern tut einfach gut. Ich bilde mir auch ein, weniger häufig krank zu sein.“ Während die meisten Menschen noch schlafen, läuft Julia aus Landau mit Wanderschuhen und Rucksack los.

Es ist 5 Uhr in der Früh und Julia hat schon 400 Höhenmeter hinter sich gebracht. Die Belohnung für den anstrengenden Aufstieg: ein einmaliger Ausblick, eingefärbt vom Licht der Morgensonne.

„Es erfüllt Einen wenn man so einen tollen Ausblick hat. Man lässt die Probleme im Tal.“

