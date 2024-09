Nachdem Erikas Vater starb, haben sie und ihr Mann Willi eine alte Scheune in Eigenarbeit umgebaut, um mit der ganzen Familie zusammenzuwohnen.

Tatsächlich war es schon immer ein Traum von mir, eine Scheune oder ein Loft auszubauen. Diesen Mix zwischen dem Alten mit diesem ganzen Gebälk und dem Modernen. Ich lieb‘s einfach.

Nachdem Erikas Vater 2019 verstarb, rückte die Familie wieder näher zusammen und das Paar entschied sich dazu, eine alte Scheune auf dem Familiengrundstück in ein gemütliches Zuhause umzubauen. Der Wunsch, näher an Erikas Mutter zu wohnen, spielte dabei eine große Rolle, auch für Willi: „Wir haben in Frankenthal gewohnt, hatten eine halbe Stunde Fahrt, um herzufahren. Wir haben uns dann Gedanken gemacht, wie wir meine Schwiegermutter unterstützen können, auch mit dem großen Grundstück. Dann haben wir uns dafür entschieden, okay komm, wir lassen und drauf ein. Wir gucken mal, was wir draus machen können.“

Bunte Farben und außergewöhnliche Ideen

Neben knallblauem Schlafzimmer mit Whirlpool, schwebender Lampe oder Waschbecken im Kinderzimmer ­- das Haus, das Erika und Willi vier Jahre Umbau abverlangte, hat viel Außergewöhnliches zu bieten. Willi ist vor allem von der ungewöhnlichen Bauweise fasziniert.

Mit dem Architekten haben wir es dann so geplant, dass wir anstelle von Wänden kleine Häuschen im Stil von ‚ein Haus im Haus‘ reinbauen, die dann unsere Zimmer sind.

Viel Eigenleistung bei Scheunen-Umbau

Doch auch wenn Erika und Willi von ihrem Bekannten, der Architekt ist, unterstützt und beraten worden sind, haben sie den kompletten Umbau, die Streicharbeiten und alles, was dazugehört, selbst in die Hand genommen. Auf unsere Frage, wie das denn möglich war, berichtet Erika: „Dadurch, dass uns die Architekten so eine maßgenaue Angabe wie bei Ikea quasi gegeben haben, konnten auch wir als Laien das irgendwie machen. Es war alles farblich markiert. So konnten wir es dann bauen.“

Den ganzen Film über Erikas und Willis "Haus-im-Haus" und noch viele weitere Geschichten gibt’s bei der SWR Room Tour auf YouTube: