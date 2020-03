Celine Dornick @celinedornick liebt das Surfen und ist dafür in der ganzen Welt unterwegs. Dabei ist die 13-Jährige aus Waldsee in der Vorderpfalz nur durch Zufall zu ihrem Hobby gekommen. Ihr Vater wollte 2107 die neue Surfanlage in München ausprobieren und hat die ganze Familie mitgenommen. Nach 45 Minuten wusste Celine: Das ist ihr Ding! Statt reiten ging sie von nun an surfen – und das nach einem straffen Zeitplan. Denn die sogenannte Wave, auf der Celine surft, gibt es nur in München. Daher fährt die ganze Familie seither regelmäßig nach Bayern zum Training.

„Ich habe keinen Trainer, ich bringe mir die Sachen selbst bei oder schaue sie ab. Vieles sehe ich bei Social Media, aber manchmal trifft man auch Leute, die besser sind, und dann kann man sich da Tipps holen.“

Für einen Trick übt Celine schon mal ein halbes Jahr. Doch das zahlt sich aus: Letztes Jahr wurde sie Vieze Deutsche Meisterin in Köln bei den Juniorinnen und bei der Citywave Pro Worldtour in Wien sicherte sie sich Platz eins. Und das, obwohl sie noch nie auf einer echten Welle stand: Einmal im Meer zu surfen, das wäre für Celine ein Traum. „Im Meer musst du paddeln und die Welle und das Wasser kommen von hinten. Auf der stehenden Welle kommt man aber dafür viel länger zum Surfen.“ Bis sie sich ihren Traum erfüllt, übt sie noch auf der künstlichen Welle – das aber rund um die Welt.

Dauer 0:20 min Durch Zufall zum Surf-Profi geworden Die 13-jährige Celine Dornick aus Waldsee in der Vorderpfalz ist nur durch Zufall zum Surfen gekommen. Auf der Wave ist die junge Wellenreiterin von Luzern bis Tokio erfolgreich.

Letztes Jahr ist sie dafür sogar bis nach Tokio geflogen. „Das fand ich einfach mega cool.“ Später kann sie sich vorstellen, ihr Hobby auch zum Beruf zu machen, wenn sie damit genug Geld verdienen kann. „Ich möchte besser werden und so viele Wettbewerbe mitmachen wie möglich.“ Vielleicht stehen am Ende auch die Olympischen Spiele.