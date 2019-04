Annalena & Marius: Endlich gutes Wetter! Die Natur explodiert in allen Farben, man will einfach nur raus und die Sonne und das Leben genießen, Frühlingsgefühle inklusive! So geht es auch Annalena und Marius. Die beiden müssten eigentlich für die Uni lernen. Doch zuvor drehen sie noch eine Runde durch den Schillerpark in Landau.