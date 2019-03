Die dreckige Wäsche der Superstars ist sein Metier

Ob Beyoncé, Madonna, ACDC, U2 oder Phil Collins:

„Ich habe sie fast alle gewaschen.“

Das können Wenige von sich behaupten und Hans-Jürgen Topf ist einer von ihnen. Wenn nicht sogar der Einzige, denn seine Geschäftsidee ist wahrlich einzigartig. Er betreibt die Rock'n'Roll Laundry in Ludwigshafen. Das besondere an seiner Wäscherei: Die Waschmaschinen und Trockner sind transportfähig. So können sie Musiker auf ihrer Tournee quer durch die ganze Welt begleiten. Und das tun sie jetzt schon seit über 30 Jahren. Alles begann mit einem Zufall: Hans-Jürgen, der nach einem verbockten Abitur bei seinen Eltern in der Wäscherei arbeitet, zeigt einem verirrten Tourbus den Weg zur Ebert-Halle in Ludwigshafen. Er erhält Freikarten und wäscht aus Dank dir Wäsche für den Produktionsleiter. Der ist sich sicher: „Das wird in der Branche gebraucht“ und verhilft dem heute 62-Jährigen zu der Idee seines Lebens. So begann eine außergewöhnliche Waschkarriere, die sicher noch lange nicht vorbei ist.

Ein vorläufiger Höhepunkt ist jedoch eine fast ganze Seite über ihn in der New York Times – und natürlich dieser Beitrag bei SWR Heimat.