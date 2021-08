"Oma kocht am besten" zeigt nicht nur fast vergessene Rezepte, sondern erzählt auch von der Verbindung zwischen den Generationen. Wenn Omas und Enkel übers Essen reden, spürt man: Es sind oft die gemeinsamen Mahlzeiten, bei denen Familienbande gefestigt werden. Das Essen der Kindheit – ein Stück Geborgenheit und Heimat.

Die neuesten Geschichten aus "Oma kocht am besten"

Mehr als eine Kochsendung

Flädlesuppe, Sauerbraten, Flachswickel – jeder Enkel, der von zu Hause ausgezogen ist, verspürt wahrscheinlich irgendwann die Sehnsucht nach den Lieblingsgerichten aus seiner Kindheit: Omas Rezeptklassiker sind lecker und gut gegen Heimweh. Aber wie gehen sie? In der neuen Sendung "Oma kocht am besten" geht es genau darum: Ein Enkel kocht zum ersten Mal sein Lieblingsrezept von Oma nach. Dabei geht jede Menge schief: zum ersten Mal beim Metzger einkaufen, mit ungewohnten Küchenmaschinen hantieren, braten, schmoren, backen. Ob Student oder Lehrling, die meisten Enkel können nicht besonders gut kochen, wenn sie von zu Hause ausziehen. Und oft sind ihre Küchen alles andere als gut ausgestattet. Trotzdem soll hier das Lieblingsgericht entstehen und es soll genauso schmecken wie bei Oma. Und das alles unter großem Zeitdruck, denn Oma kommt zum Testessen! Was wird sie wohl sagen? Wie fällt ihr Urteil aus?

Die Sendung "Oma kocht am besten" ist nicht nur eine Kochsendung. Sie ist eine Liebeserklärung an Omas Küche und an die einzigartige Beziehung zwischen Großeltern und ihren Enkeln. Die Kamera folgt den verlockenden Essensdüften in die Küche der Großmütter (und ab und zu auch der Großväter), wo diese nicht nur kochen, sondern auch aus ihrem Leben erzählen, heitere und ernste Erlebnisse. Küchengespräche im besten Sinn. Denn Großmütter haben noch viel mehr drauf als gute Rezepte. Und ihre Enkel machen sich auf, den Omas ihre Geheimnisse zu entlocken. Ihre Lebensgeschichten und ihre Rezepte.

Sie schauen bei ihren Omas in die Töpfe, um ein paar Tricks und Kniffe abzustauben. Und das nehmen die Enkel mit: in ihre Unistädte, WG-Küchen und ersten kleinen Wohnungen. Omas Gerichte nachkochen und so die Familientradition fortsetzen – das ist ein kleines bisschen Erwachsenwerden.