Mit viel Arbeit und Kreativität haben die Artisten Irmi und Brady einen verwilderten Garten in ein ungewöhnliches Zuhause verwandelt.

Wir waren viel unterwegs als Artisten. Aber irgendwann war es dann einfach auch zu viel und dann haben wir überlegt: Wir kaufen uns jetzt ein Grundstück.

Irmtraud und Brady wohnen in einem rund 3.500 Quadratmeter großen Garten im Hunsrück. In ihrem „Haus ohne Dach“, wie sie es liebevoll nennen, sind alle Räume an einem anderen Ort untergebracht. Ein Artistenwagen dient als ihr Schlafzimmer, ein alter Tierstall wurde zum Badezimmer und die Toilette ist in einer umgebauten Telefonzelle. Dazwischen sind verschlungene Wege, Beete und ganz viel Grün.

Die außergewöhnliche Wohnsituation passt zu den beiden - Ihr Stil ist bunt und gemustert, kreativ und auch mal „krumm und schief“. Mosaike aus altem Porzellan, selbstgebastelte Lampen, alte Showplakate: Alles in Irmis und Bradys Zuhause erzählt eine Geschichte. Was Andere wegwerfen, findet bei ihnen einen neuen Platz:

Das Glück für die Sachen ist, dass wir noch ein Herz für die haben.

Irmi hat eine Artistenschule besucht und ist schon als Feuertänzerin, Akrobatin und Jongleurin aufgetreten. Den Amerikaner Brady hat sie auf Festivals in Deutschland kennengelernt. Acht Jahre später haben sie spontan in Las Vegas geheiratet. Die beiden verbindet ihre Liebe für die Bühne: Das Duo ist viel gereist und gemeinsam aufgetreten. Mit einer internationalen Künstlertruppe haben sie vor rund 15 Jahren eine große Tournee durch Südamerika gemacht, die sie noch zweimal wiederholt haben.

Heute sieht ihr Alltag etwas gesetzter aus. Sie fahren seltener zu Shows als früher und auf ihrem Grundstück gibt es viel zu tun:

Vielleicht haben wir es einfach umgedreht. Anstatt dass wir was machen, stellen wir jetzt Sachen aus, die wir finden und toll finden!

Trotzdem treten Irmi und Brady noch immer mit Leidenschaft in ihren Shows auf, schwingen Fackeln durch die Lüfte und bringen das Publikum zum Lachen – Bis sie wieder in ihr buntes Zuhause mitten im Grünen fahren.

Den ganzen Film über Irmtraud und Brady findet ihr auf YouTube bei der ARD Room Tour.