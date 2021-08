per Mail teilen

„Ich habe Angst davor, was auf uns zukommt, wenn die Sommerferien beginnen und die Leute wieder verreisen. Ich befürchte, dass eine Riesenwelle an ausgesetzten Tieren auf uns zukommt.“

„Der häufigste Grund für eine Tierrückgabe ist tatsächlich eine plötzlich auftretende Allergie. Es gibt aber auch die, die ehrlich sind und sagen, dass sie überfordert sind oder dass das Tier nicht gelernt hat, allein zu bleiben.“

Inge ist Leiterin des Tierschutzvereins in Trier und kümmert sich um zurückgegebene Tiere im Tierheim. Die Anfragen für Tierrückgaben häufen sich momentan und hören nicht auf. Mittlerweile wohnen ca. 30 Hunde, 19 Kaninchen, einige Meerschweinchen und 40 Katzen im Trierer Tierheim.

Dass so viel Betrieb im Tierheim ist, hängt mit der Lockerung der Corona-Maßnahmen zusammen, meint Inge. Die Homeoffice-Pflicht ist vorbei und die Menschen können wieder verreisen. Vielen Tierbesitzern fehle nun plötzlich die Zeit für ihr Haustier und sie wollen es deshalb im Tierheim abgeben.

Insbesondere ärgert sich Inge darüber, dass es sich bei den meisten zurückgebrachten Tieren um Internetkäufe handelt. „Vorgespräche, in denen man den zukünftigen Tierbesitzern nochmal bewusst macht, was es bedeutet, die Verantwortung für ein Tier zu übernehmen, hätten dafür gesorgt, dass uns jetzt nicht so eine Überbelastung erwarten würde.“

Inge und ihre Teammitglieder versuchen jedem Tier ein neues Zuhause zu geben. Doch sie befürchten nochmals einen deutlichen Anstieg in den Sommerferien: „Jeder, der eine größere Reise antritt, hat ja das Problem ‚Was tue ich mit meinem Tier?‘. Meine Befürchtung ist, dass uns eine Riesenwelle an Tierrückgaben erreicht.“

Inge ist es besonders wichtig, dass die Entscheidung für ein Tier nicht voreilig und schnell passiert: