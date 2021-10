„Auf einmal stand da Lena Werner ist gewählt und ich konnte es nicht glauben. Ich saß etwa zwei Stunden ungläubig in meinem Schlafanzug auf der Couch und dachte das kann nicht sein. Also, ich konnte es nicht glauben. Es war sehr surreal, alles.“

Das sagt Lena, sie ist mit ihren 26 Jahren die jüngste Frau aus Rheinland-Pfalz, die in den neuen Bundestag einzieht. Sie ist eine der 47 neuen Abgeordneten unter 30 Jahren, die dazu beitragen, dass der Altersdurchschnitt so niedrig ist, wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Lena sieht darin vor allem eins: Darin sieht Lena vor allem eins:

„Ich glaube, der Vorteil, dass wir jetzt einen jungen Bundestag haben, ist, dass wir einfach ganz andere Eindrücke mit reinbringen. Wir sind vielleicht auch anders, groß geworden. Wir sind noch nicht so in dieser Politik-Schiene drin, haben andere Einstellungen, andere Meinungen, die wir vertreten können. Wir können die jüngere Generation vertreten und deren Bedürfnisse auch nach vorne tragen. Und ich glaube, das wird noch mal eine ganz andere ja, einen ganz anderen Drive in den Bundestag und in die deutsche Politik bringen.“

Lena kommt aus Wittlich, und hat eine Hotelfach-Ausbildung gleichzeitig mit ihrem Bachelor im Dualen Studium für Tourismus und Wirtschaft gemacht. Nun ist sie über die Landesliste in das Parlament eingezogen.

Wie Lenas erste Tage und Momente im Bundestag waren, seht ihr im Film!