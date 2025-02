Mit 100 Jahren ist Rita noch im Fitnessstudio aktiv

per Mail teilen

Rita ist 100 Jahre alt. Das hält sie jedoch nicht davon ab, mit ihren Freundinnen ins Fitnessstudio zu gehen. Jede Woche geht die Seniorin an die verschiedenen Geräte, um ihre Muskeln zu trainieren und sich auszupowern.

Jedoch ist das nicht ihr einziges Hobby: Schwimmen und Gymnastik finden genauso einen Platz in ihrem Leben. Sich fit zu halten, ist für Rita äußerst wichtig. Ihr Leitsatz:

Äußerste Disziplin im Alter. Wenn ich was will, dann muss ich es auch machen!

Sportbegeistert ist die 100-Jährige schon ihr ganzes Leben: Tennis, Leichtathletik, Eislaufen und Skifahren sind nur einige Sportarten, die Rita im Laufe ihres Lebens für sich entdeckte. Eigentlich wollte sie Sport studieren, dies war jedoch während der Machtübernahme Hitlers und während des Zweiten Weltkrieges keine Option.

Für Rita brach eine Welt zusammen: „Das war eine schwere Sache für mich, dass man eigentlich nicht das werden durfte, was man wollte.“

Auch, wenn sie ihr Hobby nicht zum Beruf machen konnte, fand sie Trost im Sport: „Positives Denken. Und wenn mal was dazwischenkommt: Weg! Wieder positiv denken.“ Das hält bis heute an: Rita wünscht sich noch viele weitere Jahre, in denen sie sportlich aktiv sein kann.