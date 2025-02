Sobald Musik aus den Bassboxen dröhnt, ist Loïc in seiner eigenen Welt. Dann gibt es nur noch ihn und die Musik. Der 28-jährige Afrodancer ist im Kamerun aufgewachsen und lebt mittlerweile seit sechs Jahren in Trier.

Schon seit seiner Kindheit liebt Loïc es, zu tanzen. Als in seiner Grundschule eine Tanzgruppe auftritt, ist für ihn klar: „Das will ich auch machen.“ Seine Eltern halten nichts von seiner Leidenschaft, sperren ihn sogar zu Hause ein. Loïc macht trotzdem weiter. Kurz bevor er 2019 nach Deutschland zieht, überzeugt Loïc auch seine Eltern.

Als Tänzer ist Loïc bei Contests erfolgreich. Auf Instagram folgen ihm fast 20.000 Menschen. Mittlerweile arbeitet er auch als Tanztrainer. In Trier hat er ein eigenes Afro-Dance-Studio eröffnet. Viel Freizeit bleibt für den 28-Jährigen nicht. Denn er arbeitet gleichzeitig auch als Elektriker und kümmert sich mit Freundin Nadina um seine Tochter Emily.

In Zukunft will Loïc sich irgendwann mit seinem Tanzstudio selbstständig machen. Für ihn ist klar, dass er in Zukunft nur noch von seiner großen Leidenschaft leben will.