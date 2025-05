per Mail teilen

Maike ist Dialektforscherin aus Minheim. Seit ihrer Kindheit interessiert sie sich vor allem für die moselfränkischen Dialekte und zeigt, dass Dialekte mehr sind als nur Sprache.

Mehr als nur Sprache: Dialekte

Maike ist Dialektforscherin aus Minheim an der Mosel, im Landkreis Bernkastel-Wittlich. Schon im frühen Kindheitsalter hat sie sich im Dorf engagiert und Büttenreden gehalten, auch auf Dialekt. In ihrem Germanistikstudium an der Universität Mainz beschäftigte sie sich mit Dialektik und schrieb ihre Dissertation über die moselfränkischen Dialekte.

Als ich dann weggegangen und an die Uni gegangen bin, habe ich erstmal so wirklich aktiv die Dialektunterschiede gemerkt. Wenn man dann auf andere Leute trifft, die andere Akzente, Dialekte, Sprachen sprechen, dann fällt es auf einmal mehr auf. Das hat das Interesse dann einfach noch stärker beflügelt.

Für die Erhaltung von Mundart

Maike möchte andere motivieren, ihren Dialekt mehr zu sprechen und so die Dialektkultur in Deutschland erhalten:

Ich finde Dialekte, egal woher, haben immer eine Daseinsberechtigung. Sie sind immer wichtig für die Gemeinschaft, für die Kultur der Region, darum: Dialekt sprechen! Völlig egal, wie andere den finden.

Im Rahmen der SWR Regiotour haben wir neben Maike noch viele weitere Menschen aus dem Landkreis Bernkastel-Wittlich getroffen, die uns ihre Heimat gezeigt haben. Hier findet ihr den ganzen Film: