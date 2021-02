Minusch hat schon unfassbare Geschichten erlebt. In der Schulzeit haben Mitschüler das N-Wort zu ihr gesagt, sie beschimpft und einfach auch oft thematisiert, dass sie schwarz ist. Das Schlimmste, was sie je erlebt hat: Ein Fotograf hat in der Schule ein Foto von ihr gemacht. Ein paar Jahre später ist das Foto in einer Zeitung aufgetaucht mit einem Spendenaufruf für eine Hilfsorganisation, um „Mädchen wie ihr“ zu helfen. Weder sie noch ihre Eltern wussten davon. Da hat sie sich das erste Mal so richtig fremd gefühlt in ihrem Geburtsland Deutschland.

Ein paar Jahre später schreibt Minusch ihre Erfahrungen auf. Der Text "Nur ein Mensch" erscheint in ihrer Schülerzeitung und wird vom Spiegel beim Schülerzeitungspreis in der Kategorie Reportage ausgezeichnet. Minusch entscheidet sich, Journalistin zu werden.

Auch heute noch gehört Rassismus zu ihrem Alltag. „Ich dachte nach den Ereignissen rund um #GeorgeFloyd und #blacklivesmatter ist das Thema auch in Deutschland angekommen. Traurig machen mich solche Sachen seit meinen Erlebnissen in der Schulzeit nicht mehr. Ich habe gelernt, mit diesen Situationen umzugehen.“

Ein Wunsch bleibt aber: Dass es normal ist, dass schwarze Menschen in Deutschland eben da sind.

„Ich wach ja auch nicht morgens auf und denk: Oh wow, ich bin schwarz!“

