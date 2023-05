per Mail teilen

In ihrem Café gibt es Apfelstrudel und Käse-Sahne-Torte, aber auch Törtchen mit flüssigem Mango-Kern und essbaren Blumentöpfen.

Der Traum vom eigenen Café

Larissas Traum war es schon immer, ein eigenes Café zu führen. Als in ihrem Heimatort Bernkastel-Kues das alte Stadtpalais am Moselufer leer steht, nimmt sie die Gelegenheit beim Schopf und macht sich selbstständig – mit 25 Jahren. Sie nimmt einen hohen Kredit auf und kämpft.

Dabei weiß sie um die Unterstützung ihrer Familie, Freundinnen und Freunden, die sogar im Café aushelfen. Das ist ein weiterer Grund für sie, ihr eigenes Café direkt in ihrem Heimatort zu eröffnen. Denn ihre Ausbildung führte sie erst mal weg von zuhause, nach Daun, Traben-Trarbach und Düsseldorf. Dort arbeitete sie in namhaften Hotels und Konditoreien. Sie lernte das Handwerk, legte erfolgreich ihre Meisterausbildung ab und suchte erst mal nach einer Anstellung.

In den Bewerbungsgesprächen wurde die junge Frau immer wieder auf ihr Alter und ihre Größe reduziert, ihr Talent rückte dabei in den Hintergrund. Heute blickt sie entsetzt zurück und versteht nicht, wieso es Frauen immer noch so schwer haben:

„Wir können uns sehr wohl durchsetzen. Ich war sehr überrascht, dass solche Fragen überhaupt noch gestellt werden.“

Larissa geht ihren Weg und will die Gäste mit einem Mix aus Klassikern und Eigenkreationen überzeugen. Da gibt es Apfelstrudel und Käse-Sahne-Torte, aber auch Törtchen mit flüssigem Mango-Kern und essbaren Blumentöpfen.

Mit dem eigenen Café kann Larissa endlich kreativ sein und ihren Ideen freien Lauf lassen. Zur Eröffnung hat sie einen High Heel ganz aus Schokolade gegossen und ihn kunstvoll drapiert. Er begrüßt seitdem die Gäste im Bernkasteler Stadtpalais. Zunächst möchte Larissa nur die untere Etage mit 40 Plätzen betreiben. Auf der Terrasse mit Blick auf die Mosel können bis zu 20 Gäste Kaffee und Kuchen genießen. Alter Stuck, knarzender Dielenboden und feines Geschirr gehören zum Konzept. Ob das jetzt aufgehen wird, muss die kommende Tourismus-Saison im Moseltal zeigen. Larissa ist zuversichtlich, dass es klappen wird.