Gerade mal 300 Menschen leben in Mannebach im Landkreis Trier-Saarburg. Hier gibt es viele Wiesen und Wälder, aber auch ein Brauhaus, einen Jugendraum und sogar ein Fitness-Studio. Die „Dorfgesundheitshütte“. Die Idee dahinter: Insbesondere ältere Menschen sollen auf dem Dorf nicht vereinsamen und auch etwas für ihre Gesundheit tun können. Das Training ist deshalb auch „für den Körper und fürs Gespräch“, sagt Leni Büdinger (85) die hier schon seit der Eröffnung 2014 trainiert.

„Ich komme hierher, weil man hier eine andere Bewegung macht, als zu Hause.“

Leni (Mitte) geht gerne zum Sport, allein schon, um Kontakt zu anderen Menschen zu haben. Mit ihr trainieren Josefa (87) und Agnes (81) „All die Jahre, einmal in der Woche ist immer drin. Vorher war ich in der Gymnastikgruppe.“ Ihre positive Lebenseinstellung hält sie fit.

„Ab und zu fühle ich mich wie 85 Jahre. Alt werden ist nicht schön, aber man muss dazu stehen.“

In der „Dorfgesundheitshütte“ gibt es günstige Familientarife, damit es sich jeder leisten kann, hier zu trainieren. Und ein Drittel der Mannebacher tut das auch. Alle Mitglieder haben eine eigene Chipkarte, mit der sie den Fitnessraum flexibel nutzen können. Einmal in der Woche gibt es auch einen Gruppenkurs. Ansonsten kann jeder individuell trainieren: Mit der Chipkarte meldet man sich direkt am Gerät an und bekommt dann angezeigt, wie viel man stemmen soll.